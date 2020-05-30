شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يعقد قرانه فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب قرانه على نورهان محمد مكرم فى حفل عائلى بسيط ، خاصة فى ظل الالتزام بالتباعد الاجتماعي فى زمن الكورونا .

و نشر محمد إيهاب صورة من عقد القران معلقا " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. بتوفيق من الله تم عقد قران على سنة الله و رسوله لمن أرتضيت دينها و خلقها و قلبها و جبر الله خاطري بها لتشاركني مشوار العمر على الآنسه "نورهان محمد مكرم" .. اللهم أرزقني برها و اجعلها لي كما أحب و اجعلني لها كما تحب و اجعلنا معاً كما تحب .. اللهم اجعلني لها سنداً و خير رفيق و الفرحه وقت الضيق و لرؤية وجهك فى جنة الفردوس اقصر طريق .. اللهم إجعلها لي خير معون وزوجة مصون وسبباً في الرزق الحلال و البنون .. أسعد الله قلوبكم .. ستكتمل فرحتي بطيب دعائكم .. بحبكم وعقبال عندكم " .





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وأعلن إيهاب اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل لإثنائه عن القرار، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريب، ولكن سرعان ما عاد بعد تقديم طعن فى المحكمة الفيدرالية.

توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية).

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.