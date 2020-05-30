رسميًا.. الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلن استئناف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت 30 مــايو 2020، على مشروع جدول استكمال الموسم الرياضي 2019ـ2020 الذي توقف منذ مارس الماضي للتوقي من انتشار فيروس كورونا في تونس ومختلف بلدان العالم.
ونشر الاتحاد التونسي مواعيد بقيّة جولات البطولة الوطنية و الكأس و الكأس الممتازة :
ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري التونسي بإقامة الجولة الـ 17 يوم 2 أغسطس، وتقام الجولة السادسة والعشرين يوم 30 سبتمبر.
وفي ما يلي مواعيد بقيّة جولات الدوري التونسي:
- الجولة 17: يوم 2 أغسطس
- الجولة 18: يوم 9 أغسطس
- الجولة 19: يوم 12 أغسطس
- الجولة 20: يوم 16 أغسطس
- الجولة 21: يوم 23 أغسطس
- الجولة 22: يوم 26 أغسطس
- الجولة 23: يوم 30 أغسطس
- الجولة 24: يوم 13 سبتمبر
- الجولة 25: يوم 16 سبتمبر
- الجولة 26: يوم 20 سبتمبر
وأوضح اتحاد الكرة التونسي أن كأس الحبيب بورقيبة للموسم الرياضي 2019-2020 سيستأنف من الدور ربع النهائي بمواجهة يوم 6 سبتمبر على ان يكون النهائي في موعد يحدد لاحقا.
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