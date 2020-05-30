أحمد المحمدي: أستون فيلا سيكون أفضل بعد التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الانجليزي بأن التوقف الذي منع مباريات الدوري الانجليزي منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا سيمنحهم ميزة إضافية قبل خوض المباريات العشر الأخيرة من الموسم.

وقال المحمدي في تصريحات لصحيفة "برمينجهام ميل" الانجليزية: "أعتقد أن التوقف يمكن أن يوفر لنا بداية جديدة قبل خوض المباريات العشر الأخيرة من الموسم، ويقدم لكل فرد فرصة من أجل استئناف الأمور بشكل جيد."

Advertisements

وتابع: "لقد مررنا بفترة صعبة قبل توقف الموسم، وهذا التوقف يمنح الفرصة للاعب مثل جون ماكجين الذي يمثل عنصر رئيسي بالنسبة للفريق من أجل العودة ومساعدتنا في المباريات العشرة الأخيرة."

وأضاف: "نحن نمتلك روح قوية داخل الفريق، وهذا الأمر كان متوفرًا دائمًا بفضل المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين الكبار على السواء."

ويحتل أستون فيلا المركز الـ19 - قبل الأخير - في جدول ترتيب أندية بريميرليج لكن له مباراة أقل من أندية المؤخرة ويبتعد عن أخر مراكز البقاء بنقطتين فقط.