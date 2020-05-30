الدور الفاصل أو تجميد المراكز.. ماذا يحدث إذا توقف الدوري الإيطالي مجددا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

ألمح جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية اللجوء للدور الفاصل أو تجميد المراكز في حال تسببت أزمة فيروس كورونا في توقف دوري الدرجة الأولى مرة أخرى.

وقال جرافينا لشبكة "سكاي" اليوم السبت بشأن مخطط استئناف الموسم في 20 يونيو المقبل بعد توقفه منذ أوائل مارس الماضي بفعل أزمة كورونا "في حال تكرار توقف الموسم، سيتم اللجوء للدور الفاصل لضمان (حسم اللقب والهبوط) على أساس نتائج المباريات".

وأضاف "إذا كان التوقف نهائيا سنلجأ للخوارزميات، التي ستجمد جدول الترتيب وسيتم التعامل على أساس رياضي".

وشدد جرافينا على ان تفاصيل الخطة البديلة سيتم مناقشتها الاسبوع المقبل.

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وقد يتم تعليق المسابقة مجددا حال تبين إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا من خلال الاختبارات الطبية المتكررة التي يتم إجراءها، حيث أن بروتوكول السلامة قد يتضمن حينها إخضاع الفريق الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصاب بالعدوى، بالكامل لفترة عزل تستمر لاسبوعين.

ووافقت الحكومة الإيطالية يوم الخميس الماضي على استئناف الموسم بعد فترة أكثر من شهرين بعد محادثات طويلة ويشوبها التوتر في بعض الأحيان مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي.

ويعمل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي حاليا على تحديد مواعيد الجولات الـ12 الأخيرة من الدوري الإيطالي بجانب المربع الذهبي للكأس.

وأشار جرافينا "كان هناك لحظات من التوتر لكننا الآن أقوى ونحمل رسالة أمل، المخاطر تظل مرتفعة ، لكن علينا أن نبقيها تحت السيطرة، وهذا يعتمد على المسؤولية وأيضا الحظ".