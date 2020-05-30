محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الإنجليزي بأن الوقت الماضي قبل العودة إلى ممارسة التدريبات كان صعبًا لكنه نظر لجانب إيجابي وهو الحصول على وقت للتجاوز مع الأسرة والأقتراب منهم.
وقال تريزيجيه في تصريحاته لصحيفة "برمنجهام ميل" الانجليزية: "هذا أمر صعب لأنك متوقف عن العمل ولا تمارس الشيء الذي تحبه، فأنت لا تلعب كرة القدم."
وتابع: "أنت ترغب في خوض التدريبات بالشكل المعتاد، تلعب المباريات، تذهب إلى النادي، وتواجه تحديات يومية، وهذا يكون له تأثير عليك بشكل طبيعي."
وأضاف: "على الرغم من ذلك، هناك جانب إيجابي من وراء ما حدث، فأنت تقضي وقت أكبر مع أسرتك، كما أنك تقترب أكثر منهم."
وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه: أفتقد التحديات اليومية.. وهناك جانب إيجابي من التوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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