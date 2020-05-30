إصابة لاعبين من كولن بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي كولن الألماني أن لديه لاعبين آخرين أصيبا بفيروس كورونا وفقا لاختبار الأجسام المضادة.

وقال المدير العام ألكسندر فيرله لمجلة النادي في مقابلة نشرت قبل أن يواجه كولن فريق لايبزج يوم الاثنين المقبل :"بالفعل جاءت اختبارات لاعبين إيجابية، وبعد خمسة أيام جاءت اختباراتهما سلبية.

وقال فيرله لصحيفة "إكسبريس" اليوم السبت إنه كان هناك تأكد بنسبة 99 في المئة أنهما أصيبا بالفيروس ولكن كان الوقت متأخرا لتحديد متى أصيبا.

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وأضاف :" كل ما يمكنني قوله أن هذين اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض".

وتم الإعلان عن أول حالتين إيجابيتين بعد وقت قصير من سماح الحكومة باستئناف الدوري الألماني (بوندسليجا)، ولم تظهر أعراض على أي شخص يظهر ، لكن سمح لهما بالعودة بعد الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما في المنزل وظهور فحصين سلبيين.

يذكر أنه تم استئناف الدوري الألماني يوم 16 مايو الجاري.