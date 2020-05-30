صلاح ولاعبو ليفربول يحتفلون بعيد ميلاد جيرارد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

حرص لاعبو فريق ليفربول، والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بالاحتفال بعيد ميلاد نجم "الريدز" السابق وقائده التاريخي ستيفين جيرارد.

وشهد مران ليفربول قبل بدايته تواجد جميع لاعبي الفريق الأحمر بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب للاحتفال بعيد ميلاد جيرارد الـ40.

ويعتبر جيرارد أحد أساطير ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية نظرًا لقضاء مسيرته مع عملاق الميرسيسايد حيث بدأ مشواره عام 1998 قبل أن يرحل في عام 2015 متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب في صفوف جالاكسي.

واستطاع جيرارد المدير الفني الحالي لفريق رينجرز الأسكتلندي، أن يحقق العديد من الألقاب خلال مسيرته مع ليفربول كان من أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان الإيطالي في نهائي نسخة (2005)، حيث كان الروسينيري متفوقًا بثلاثة أهداف دون رد قبل أن ينجح العملاق الإنجليزي في تحقيق التعادل واللجوء لركلات الترجيح في النهاية.

Advertisements

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد حاليًا لاستئناف بريميرليج من جديد بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعودة المباريات من جديد في 17 يونيو المقبل حيث توقفت المسابقة قرابة ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

لمشاهدة فيديو الاحتفال.. اضغط هنا