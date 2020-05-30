تقارير تركية: بشكتاش يحدد بديل النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن بشكتاش بدأ في التفكير بالبديل المناسب حال فشلت مفاوضات تجديد استعارة محمد النني من أرسنال، حيث قرر التوجه نحو تاولانت تشاكا زميله السابق في بازل السويسري.

وقالت صحيفة "صباح" التركية أن سيرجين يالتشين المدير الفني لنادي بشكتاش قرر التوجه إلى العناصر صغار السن في الفترة المقبلة والمقامرة على صفقات أقل تكلفة دون التوجه إلى أسماء كبيرة بمقابل مادي ضخم للتأقلم مع الأوضاع بعد جائحة كورونا.

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ويظل محمد النني أولوية بالنسبة لنادي بشكتاش غير أن النادي حتى الآن لم يحسم المفاوضات مع أرسنال بشأن تجديد إعارة اللاعب موسمًا إضافيًا، لذلك قرر وضع خطة بديلة في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويعمد بشكتاش إلى التفاوض مع بازل للتعاقد مع الألباني الدولي تاولانت تشاكا الذي يمتلك سنوات عديدة من اللعب في الدوري السويسري، لكن هذا الأمر لن يكون محل تنفيذ فعلي إلا مع فقدان الأمل في الاحتفاظ بمحمد النني.

ولعب محمد النني دورًا أساسيًا مع بشكتاش في الموسم الحالي ويحق للنادي التعاقد معه بشكل نهائي قبل 30 يونيو، لكنه لا يرغب في دفع مقابل مادي ضخم في ظل الأزمة القائمة وهو ما جعله يتجه لتجديد استعارة اللاعب.