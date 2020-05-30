اقترب تياجو ألكانتارا لاعب الوسط الإسباني من تمديد عقده مع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم. واستقر ألكانتارا – 29- عاما على البقاء مع النادي البافاري بعد تردد بشأن البقاء في الدوري الألماني أو العودة إلى الدوري الألماني أو العودة إلى الدوري الإسباني بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع برشلونة سابقا. ويغيب ألكانتارا عن مباراة بايرن أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت بسبب الإصابة لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق قريبا بسبب الإصابة لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق قريبا وشهد مستوى تياجو تطورا مدهشا خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق تحت قيادة فليك الذي كان مساعدا للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للفريق حيث تولى فليك المسؤولية خلفا لكوفاتش في مطلع نوفمبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الكانتارا " يقترب من تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.