إذاعة إسبانية تكشف مستجدات تفاوض برشلونة مع الإنتر بشأن لاوتارو

كشفت إذاعة راديو "كتالونيا" الإسبانية، عن آخر مستجدات صفقة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، لـ برشلونة، حيث تسعى إدارة البرسا لجلب المهاجم الأرجنتيني المميز للبلوجرانا.

قالت الإذاعة الإسبانية، أن برشلونة مازالوا يواصلون المفاوضات مع إدارة إنتر ميلان، من

أجل لاوتارو، لكن لا يستطيع النادي الكتالوني دفع المبلغ المطلوب، وهو 111 مليون يورو، الشرط الجزائي لدى لاوتارو مع الإنتر، وسيعمل على إدراك لاعبين خلال الصفقة، ووضع أسم جونيور فيربو ظهير البرسا الأيسر على طاولة المفاوضات.

وأضافت الإذاعة، أن لاوتارو يرغب بالإنضمام لصفوف البلوجرانا ، كما أن الجهاز الفني للبرسا، أكد له أولويته ليكون بديلًا لـ لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا.

ويعد لاوتارو هدفًا أساسيا للبرسا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم برشلونة.

