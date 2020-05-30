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أتليتكو مدريد يستعيد لاعبه المعار كايو هنريكي

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أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، استعادة خدمات لاعبه المعار كايو هنريكي، من صفوف فريق جريميو البرازيلي، معتمداً على رغبة اللاعب في العودة.
واستغل النادي الإسباني بنداً في إعارة اللاعب، يقضي بعودته مرة أخرى إلى أتليتكو،حال طلب مدريد ذلك، بالرغم من انتقال اللاعب إلى الدوري البرازيلي خلال فترة

يناير الماضية.
وبدأ اللاعب صاحب الـ 22 عام، مسيرته مع الفريق الرديف بأتليتكو عام 2016، قبل أن يضطر النادي إلى إعارته لأكثر من فريق، قبل أن يثب تألقه ويعود مرة أخرى.
 
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