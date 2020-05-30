فاتي يعود لتدريبات برشلونة

عاد إنسو فاتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، إلى التدريبات مرة أخرى، وشارك في جزء من تدريبات اليوم السبت، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد توقفه لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكان إنسو فاتي قد عاب عن تدريبات فريق برشلونة الماضية بسبب إصابة عضلية في

الركبة، أبعدته عن التدريبات.

وعاد لاعبو الأندية في الدوري الإسباني لمقرات التدريب مرة أخرى ولكن بشكل فردي، تطبيقًا لبروتوكول وزارة الصحة بالحفاظ على التباعد بين الجميع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، اليوم الجمعة،

بدء عودة النشاط الرياضي لكرة القدم، يوم 11 يونيو المقبل، بانطلاق مباراة قمة الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكان قد تقرر بشكل رسمي عودة الدوري الإسباني مرة أخرى يوم 11 يونيو المقبل، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي قضى على الحياة الرياضية في معظم دول العالم.