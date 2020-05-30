صيف ساخن لنابولي..النادي الإيطالي يتجه لتدعيم صفوفه بنجوم ليل

بدأت إدارة نادي نابولي الإيطالي، التحرك من أجل إبرام صفقات قوية، من أجل تعويض رحيل نجومه المحتمل خلال الصيف المقبل، عبر نادي ليل الفرنسي.

أشار موقع "لو 10 سـبورت" الفرنسي، أن إدارة النايد بقيادة أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الإيطالي، يسعى للتعاقد مع ثنائي ليـل

المتألق، فيكتور أوسـيمـين وجابــرييل.

ويقترب النجم السنغالي خاليدو كوليبالي من الرحيل عن صفوف نابولي، بعدما ارتبط اسمه مع كبار أندية أوروبا، أبرزها مانشستر يونايتد، وليفربول للتعاقد معه، وعليه يسعى نادي نابولي لدعم صفوفه بـ

جابرييل مدافع ليل المتألق، كما أن النادي الإيطالي تحرك من أجل ضم أوسيمين، وتقدم بعرض مقابل 55 مليون يورو.

وأوضح الموقع، أن إدارة ليل تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد، المنتشر في البلاد، و تسبب في توقف الأنشطة الرياضية، مما سيجعل النادي الفرنسي، يضطر لبيع بعض من نجومه، من أجل جلب الأموال للنادي.