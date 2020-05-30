رياض محرز: مانشستر سيتي سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم

أكد الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخه، حيث اللاعب أن النادي لديه كل الأدوات اللازمة ليصبح بطل أوروبا للبطولة الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رياض محرز صرح بأن فريق مانشستر سيتي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، لأنه يمتلك الإمكانيات التي تدفعه للفوز باللقب.

وقال الشاب البالغ من العمر 29 عاما: "أعتقد أنه وقت مناسب للفوز بدوري الأبطال، لدينا الفريق، لدينا المدير، لدينا كل شيء، لذا فقد حان الوقت، أنا لا أعرف ما إذا كنا الأفضل، لكننا جيدون بما يكفي للفوز بها، دوري ابطال أوروبا صعب، الجميع يريد الفوز، لذا ستكون معركة كبيرة".

وأضاف محرز: "مع استمرار الوباء، التدريب في المنزل والقيام بجلسات عبر الإنترنت مع المجموعة، كان علينا أن

نحترمه والآن عدنا إلى التدريب أمر جيد للغاية، خطوة بخطوة أصبحنا أكثر لياقة، أنا متحمس، كان من الجيد أن أرى زملائي والمدربين مرة أخرى، كان التدريب جيدًا مع الجميع وكان الطقس جيدًا أيضًا".

وكان مانشستر سيتي قد تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد سنتياجو برنابيو معقل الميرنجي في إسبانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي انتظار مباراة الإياب بين الفريقينعلى ملعب الاتحاد في إنجلترا، والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا ولم يتحدد موعدًا جديدًا لها حتى الآن.