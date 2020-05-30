رسميًا.. تونس تعلن استئناف نشاط كرة القدم وتعتمد الموعد النهائي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، رسمياً، اعتماد جداول مباريات الدوري التونسي ومسابقة الكأس بعد قرار الاستئناف، وعقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأندية وسلطات البلاد يقضي باستئناف نشاط كرة القدم مجدداً، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

وأكد الاتحاد التونسي، أن مسابقة الدوري ستعود فعاليتها مرة أخرى في الثاني من أغسطس المقبل، على أن تستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر المقبل.

وفيما يخص مسابقة كأس تونس، أعلن اتحاد اللعبة هناك، أن المباريات ستقام سبتمبر المقبل، على أن تكون مباريات الدور ربع النهائي 6 سبتمبر، ونصف النهائي9 من الشهر ذاته، بينما لم يتحدد موعد المباراة النهائية.

كان الاتحاد التونسي وضع تصوراً الأيام الماضية، يقضي بعودة الدوري في أغسطس المقبل، قبل أن تتم المصادقة عليه رسمياً اليوم السبت من وزارة تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكد الاتحاد التونسي، أن مسابقة الدوري ستعود فعاليتها مرة أخرى في الثاني من أغسطس المقبل، على أن تستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر المقبل.وفيما يخص مسابقة كأس تونس، أعلن اتحاد اللعبة هناك، أن المباريات ستقام سبتمبر المقبل، على أن تكون مباريات الدور ربع النهائي 6 سبتمبر، ونصف النهائي9 من الشهر ذاته، بينما لم يتحدد موعد المباراة النهائية.كان الاتحاد التونسي وضع تصوراً الأيام الماضية، يقضي بعودة الدوري في أغسطس المقبل، قبل أن تتم المصادقة عليه رسمياً اليوم السبت من وزارة الرياضة

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