توتنهام يقترب من حسم صفقة كوتينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اقترب بقوة من حسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني المعار من برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كوتينيو صانع ألعاب برشلونة المُعار إلى بايرن ميونيخ، في طريقه للانتقال إلى توتنهام الإنجليزي، حيث تواصل كيا جورابشيان وكيل كوتينيو، مع السبيرز وأبدى الآخير انفتاحًا على ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن توتنهام يستعد لتقديم عرض لضم كوتينيو على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين يورو في الموسم لإتمام العملية، مع التكفل براتب اللاعب بالكامل، حيث يعرض نادي شمال لندن على كوتينيو راتبًا أسبوعيًا قدره 222 ألف يورو، أي حوالي 12 مليون يورو في الموسم.