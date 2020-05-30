شاهد بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ و دسلدورف بـالبوندزليجا

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ الألماني، أمام فورتونا دسلدورف ، المقرر لها الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة الـ29 من منافسات الدوري الألماني، "البوندزليجا". الدوري الألماني، "البوندزليجا". أعلن المدير الفني للفريق البافاري، هانز فليك، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير Advertisements خط الدفاع:بنجامين بافارد- ثيو هيرنانديز- ديفيد ألابا- ألفونسو ديفيز خط الوسط:جوشوا كيميتش- ليون جروتسكا- توماس مولر خط الهجوم: كينجسلي كومان- سيرجي جنابري- روبرت ليفاندوفسكي.

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