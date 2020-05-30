بالصورة.. إيطالي لمحترف الهلال: ما فعلته “خطيئة” !

تحدث موقع “ilposticipo” عن محترف نادي الهلال السعودي، سيباستيان جيوفينكو، الذي قرر الانتقال في فبراير 2015 إلى تورنتو الكندي، ومغادرة الكرة الإيطالية، بعد 8 أعوام دافع خلالها جيوفينكو عن ألوان يوفنتوس وبارما وإمبولي.

ووصف الموقع الإيطالي ما فعله محترف الهلال بأنه “خطيئة”، حينما قرر الذهاب إلى كندا، وبقى هناك 4 سنوات، ثم حضر إلى منطقة الخليج العربي، وانضم إلى الزعيم السعودي في فبراير 2019، مؤكدًا أن جيوفينكو يمتلك مهارات استثنائية، وكان من المفترض أن يصبح أحد أساطير السيدة العجوز، بعد اعتزال النجم الكبير ديل بييرو.

أرقامه في إيطاليا

جيوفينكو كان قد دافع عن ألوان بارما مُعارا من يوفنتوس في موسمي 2010 ـ 2011 و2011 ـ 2010، وخلال الموسمين مع بارما لعب صاحب الـ33 عامًا 70 مباراة، وأحرز 23 هدفًا وصنع 19 هدفًا.

ومع اليوفي، شارك جيوفينكو في 132 مباراة، وسجل 20 هدفًا وصنع 23 هدفًا، أما في إمبولي فقد لعب 37 مباراة، وهز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين.

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التألق في بارما لم يكن كافيا

وأوضح المصدر الإيطالي “صحيح أنه كانت هناك منافسة من ديل بييرو ولاعبين استثنائيين آخرين اشتراهم يوفنتوس في كل سوق انتقالات، ولكن الانطباع هو أنه لم يأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية لسيباستيان جيوفينكو”.

وجاء في ختام التقرير “لقد الجميع وقع في حب “النملة الذرية” بسبب سحره الكروي الذي قدمه في بارما، شيء جيد حقًا ما فعله باللونين الأبيض والأسود ولكن من الواضح أنه ليس كافيًا لأخذ التاج في يوفنتوس، كان عليه أن يذهب إلى تورنتو ثم إلى الخليج العربي. كان خطيئة كبرى”.

جيوفينكو مع الهلال

اللاعب الملقب بـ”النملة الذرية” انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

ولعب “سيبا” مع الفريق الأزرق حتى الآن 50 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 14 هدف، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة.

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