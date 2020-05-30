شاهد مع موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ ودوسلدورف في الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ29، المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.
يتصدر “بايرن ميونخ” جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “بوروسيا دورتموند” الثاني، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.
في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.
وكان اخر لقاء جميع بين “بايرن ميونخ ودوسلدورف” قد انتهي بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 23 نوفمبر 2019.
جاء الهدف الأول لبايرن ميونخ فى الدقيقة 14 من نيران صديقة، بافارد حول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها في جسد يورجنسن مدافع دوسلدورف لتعانق الشباك.
وأضاف المتألق بنيامين بافارد الهدف الثاني لصالح البايرن فى الدقيقة 29، من رأسية جميلة بعد تلقيه عرضية من ركنية أرسلها كيميش.
وعزز هداف البوندسليجا “روبرت ليفاندوفسكي” تقدم البايرن وسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 43، بعد تلقيه تمريرة عرضية من توماس مولر داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بثلاثية بيضاء للعملاق البافاري.
إليكم أهداف المباراة
الهدف الأول بايرن ميونخ 1-0
الهدف الثاني بايرن ميونخ 2-0
الهدف الثالث بايرن ميونخ 3-0
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