نتيجة مباراة بايرن ميونخ ودوسلدورف في الدوري الألماني

يستقبل بايرن ميونخ نظيره فورتونا دوسلدورف فى اهم مباريات اليوم السبت 30-5-2020، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني “بوندسليجا”، المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بايرن ميونخ “أليانز أرينا”.

يتصدر “بايرن ميونخ” جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “بوروسيا دورتموند” الثاني، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

وحقق العملاق البافاري الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مثلها، ويعتبر الحُمر الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في مسابقة الدوري الألماني حتي الآن حيث سجل 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدف. Advertisements في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-. يذكر ان اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “بايرن ميونخ” في 9 مباريات، وتعادل فى مباراة وحيدة مع “لايبزيج”، بينما فاز “فورتونا دوسلدورف” في مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل في 6 لقاءات. وكان اخر لقاء جميع بين “بايرن ميونخ ودوسلدورف” قد انتهي بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 23 نوفمبر 2019.