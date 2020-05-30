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الزمالك يتوصل لاتفاق مع كارتيرون بشأن تجديد عقده

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أشرف فاروق 0 تبليغ

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اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، على تجديد تعاقده والاستمرار معه خلال الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كارتيرون في شهر ديسمبر الماضي خلفا للصربي ميتشو، لمدة موسم واحد مقابل حصوله على راتب شهري قدره 60 الف دولار.

وقال المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، أنه قطع شوطا كبيرًا في المفاوضات مع كارتيرون، وأنه تحدث مع المدرب حول تفاصيل تجديد تعاقده مع الفريق.

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كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري

وأكد أمير مرتضى منصور أن كارتيرون وافق على تجديد تعاقده واستمراره مع الفريق، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي لتوقيع المدير الفني على عقده الجديد سيتم في القريب العاجل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي، بالإضافة إلى تأهله لدور نصف نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا.

يذكر ان مدرب الأهلي الأسبق قد رحل عن تدريب الرجاء المغربي بعدما قامت إدارة النادي بفسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج، قبل أن يتعاقد مع الزمالك.

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