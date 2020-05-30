محمد صلاح يتوسط نجوم ليفربول أثناء توجيه تهنئة “أسطورية” لجيرارد

يحتفل أسطورة نادي ليفربول “ستيفن جيرارد” بعيد ميلاده الأربعين، اليوم السبت 30 مايو، وقد احتفى به، كل من له علاقة بالنادي الإنجليزي، بداية من نجوم النادي الحاليين، مرورًا بجماهير زعيم الكرة الإنجليزية الأوروبي.

وابتكر نجوم ليفربول لفتة “جديدة” أثناء الحصة التدريبية الصباحية، عن طريق تعليق المران والوقوف لمدة دقيقة، من أجل تكريم القلب النابض، وسط قيادة المدرب الألماني “يورجن كلوب”، والمصري “محمد صلاح“، الذي قام بالغناء رفقة لاعبيه من أجل تهنئة مدرب نادي رينجرز الاسكتلندي الحالي.

ونشرت حسابات ليفربول المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي وجد تفاعلاً “واضحًا” من عشاق متصدر الدوري الإنجليزي الحالي، وتم ترويجه في كافة أنحاء العالم.

يذكر أنه رغم أن “ستيفن جيرارد” لم يتوج طوال مسيرته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه تمكن من رفع كأس دوري أبطال أوروبا 2005، وتدين له جماهير “الكوب” بالفضل لربط كامل سنوات مسيرته بملعب “الأنفيلد” رغم توصله بالعديد من الإغراءات والعروض الكبرى.

ومن جانبها تفاعلت كذلك جماهير المنافسين، والذين تداولوا لقطة جيرارد الشهيرة وانزلاقه أمام تشيلسي، والذي كلّف النادي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013-14.

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