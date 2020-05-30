ردت صحيفة ماركا الإسبانية على التقرير البريطاني، الذي ذكر أن ريال مدريد بصدد تبادل نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا بأربعة من لاعبي الملكي، وذلك بعد استفتاء جماهيري بشأن الصفقة.
وزعمت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يسعى للاستغناء عن كل من، الكولومبي خاميس رودريجيز، والنرويجي مارتين أوديجارد، والإسبانيين لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز إلى اليونايتد مقابل ضم بوجبا.
وردت الصحيفة المقربة من النادي الإسباني باستطلاع سألت فيه جماهير الملكي عن رأيها في الصفقة؟
وقالت الصحيفة الإسبانية إن 85% من الذين شاركوا في الاستطلاع رفضوا إجراء الصفقة، كما رجحت الصحيفة ذلك أيضا.
وذكرت تقارير سابقة أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان متحمس لضم مواطنه بول بوجبا، على عكس رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.
ويعاني بوجبا من مشاكل عدة مع الشياطين الحمُر منذ الموسم الماضي، إضافة إلى إصاباته المتكررة ومشاكله مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.
..
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الميرنجي ترفض صفقة بوجبا التبادلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.