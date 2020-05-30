على طريقة أنسو فاتي وبرشلونة .. ريال مدريد يُصعد الموهبة “ميجيل جوتيريز” للفريق الأول

أشاد مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا “دافيد جوردو” بالموهبة الصاعدة “ميجيل جوتيريز”، بصفته نجم المستقبل لنادي ريال مدريد، واللاعب الذي تعول عليه الكرة الإسبانية.

لعب جوتيريز دورًا رئيسيًا للفريق الملكي تحت 19 عامًا هذا الموسم، إلى جانب ارتفاع أسهمه من خلال مشاركاته في صفوف شباب اللاروخا، وتقديمه لمستوى ملفت في هذا العمر المبكر.

وبدوره قام زين الدين زيدان بترقية اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للتدريب مع الفريق الأول، بعد عودته الأسبوع الماضي بصفة رسمية مرة أخرى، ويثق جوردو في أنه يمكن أن يكون له تأثير إذا تم استدعاؤه للمشاركة في مباريات الكبار.

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وقال مدرب جوتيريز في مقابلة مع آس “إذا أعطوه مباريات ودقائق في الريال ، يمكن أن يكون جناحًا يساريًا رائعًا، لديه كل الخصائص للعب في الرواق الأيسر لريال مدريد، إنه جاهز ليكون لاعب طرف ممتاز، أنا واثق من أنه سوف يتمتع بمستقبل جيد للغاية”.

من هو ميجيل جوتيريز؟

يمكن للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أيضًا اللعب في مركز الظهير الأيسر، وتوفير غطاء لمارسيلو وفيرلاند ميندي، قبل استئناف الدوري الإسباني الشهر المقبل.

لم يظهر جوتيريز بشكل واضح تحت قيادة زيدان، ولكن يمكن ضمه إلى الفريق بسبب كثرة الإشادات والتوصيات بقدراته.

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