مدرب ليفربول السابق يروي معاناته مع فيروس كورونا

قال مدرب ليستر سيتي، براندن رودجرز إنه عانى من فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، مشبها إصابته بتسلّق جبل كليمنجارو.

وأصبح الأيرلندي الشمالي ثاني مدرب في البريميرليج يعلن إصابته بالفيروس المستجد، بعد مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا.

وقال المدرب السابق لليفربول في تصريحات لإذاعة “بي بي سي ليستر” اليوم الجمعة “بالكاد كنت أقوى على المشي، وذكرني بتسلق جبل كليمنجارو” عام 2011 لعمل خيري وعلى ارتفاع 5865 مترا في تنزانيا.

وأضاف: “كلما صعدت أكثر، كلما عانيت للتأقلم وأزدادت صعوبة التنفس”.

تابع “كان لدينا إجازة لأسبوع عندما كان يفترض أن نواجه واتفورد في 14 مارس الماضي، ثم بدأت أعاني في الأسبوع التالي”.

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وأشار إلى أنه عانى من فقدان حاستي الشم والتذوق لمدة ثلاثة أسابيع، كما ذكر أن زوجته أصيبت أيضا بالفيروس.

وشرح: “أتذكر المرّة الأولى التي حاولت فيها الركض بعد إصابتي، كان من الصعب أن أركض عشر ياردات. فقدت الشهية وكان غريبا أن أتناول طعاما لست قادرا على تذوقه”.

وأكد رودجرز أنه شفي تماما من المرض وخضع لاختبارات سلبية متتالية.

ووافقت رابطة البريميرليج على موعد مبدئي لاستئناف المنافسات يوم 17 يونيو المقبل، وذلك بعد تعليق المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري، خلف كل من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وليفربول صاحب المركز الأول والأقرب لإحراز اللقب.

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