العروض “السويسرية” تهدد بقاء المباركي في الترجي

تهدد العروض التي وصلت ظهير الترجي التونسي “إيهاب المباركي” من بعض الأندية السويسرية بقاء اللاعب مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وأبدت بعض الفرق السويسرية اهتماما بالحصول على خدمات المباركي في ظل قرب انتهاء تعاقده مع الترجي.

وينتهي عقد المباركي مع الترجي بنهاية الموسم الحالي، ويصبح من حق اللاعب الانضمام إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

ويسعى الترجي للتعاقد مع لاعب بديل في مركز الظهير الأيمن، تحسبا لفشل المفاوضات مع المباركي من أجل تجديد تعاقده ورحيله عن الفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت وجود مفاوضات بين المباركي ونادي الزمالك، لتدعيم مركز الظهير الأيمن عقب رحيل التونسي حمدي النقاز، لكن المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور أكد عدم صحتها.

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