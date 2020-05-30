أفادت تقارير صحفية فرنسية، بدء نادي آرسنال، أولى خطوات ضم مهاجم فريق ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي.
ويسعى آرسنال إلى حسم صفقة هجومية في الميركاتو الصيفي المرتقب، في ظل الحالة الضبابية حول مستقبل الثنائي، ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج.
وجذب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أنظار الجانرز، إلى جانب أندية إنجليزية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن آرسنال تحرك بالفعل في صفقة ديمبيلي؛ حيث تواصل مسؤولي النادي اللندني مع ممثلي المهاجم الفرنسي لبحث إمكانية انتقاله إلى ملعب الإمارات، بعد نهاية الموسم الحالي.
لكن السعر الذي حددته إدارة ليون قد يمثل عقبة أمام إدارة آرسنال لحسم الصفقة؛ النادي الفرنسي لن يوافق على رحيل مهاجمه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني. وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة الفرنسية.
شارك ديمبيلي في 42 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع ليون في كل المسابقات، وتمكن من إحراز 22 هدفًا وصنع 7 آخرين،قبل توقف النشاط الرياضي في فرنسا.
وينتهي عقد ديمبيلي مع ليون في يونيو 2023.
..
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يصارع تشيلسي ومانشستر يونايتد على مهاجم ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.