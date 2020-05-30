رياضة | الشيشيني يقدم تقرير شامل لكارتيرون عن الحالة البدنية للاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الشيشيني يقدم تقرير شامل لكارتيرون عن الحالة البدنية للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تقديم تقريرًا شاملا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، يشمل حالة اللاعبين البدنية خلال فترة التوقف الحالية بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتابع الشيشيني البرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني للفريق، وخطوات تنفيذه من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويقوم الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون بإرسال البرامج التدريبية للاعبين عبر تطبيق "واتس اب"، حيث يتابع المدرب الفرنسي الحالة الفنية والبدنية لكل لاعب بشكل يومي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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ومن جانب آخر يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع النجم الأنجولى آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع بابل والذى ظهر بمستوي طيب خلال مشاركة فريقه بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 أمام الزمالك قبل الخروج.

وكان اللاعب الأنحولي قد سجل هدف وحيد هذا الموسم بدوري الأبطال كان فى مرمي زيسكو الزامبي.