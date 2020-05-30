رياضة | صالح جمعة لـ "الخليج 365 الرياضي": أعلم أنني قصرت في حق نفسي.. وأتمني استمرار دعم جماهير الأهلي لي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة لـ "الخليج 365 الرياضي": أعلم أنني قصرت في حق نفسي.. وأتمني استمرار دعم جماهير الأهلي لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء، قبل عودة النشاط الرياضي.
وأكد جمعه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه يحرص دائمًا على متابعة أراء الجماهير، وحريص على العودة بشكل أقوى.
وأضاف خلال حديثه: "الأهلي هو بيتي، أعلم أنني قصرت في حق نفسي، بالفترة المقبلة من أجل العودة للمباريات".
واختتم جمعة تصريحاته موجهًا رسالة للجماهير الحمراء: "أتمنى استمرار دعمكم في الفترة المقبلة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن".
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كشف صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أنه يسعى بكل قوة للحصول على فرصته وإقناع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالبقاء بين صفوفه.
وأضاف جمعه خلال حديثه لـ "الخليج 365": "أنا لا أرغب في حالة رحيلي عن الأهلي، التوجه إلى صفوف الزمالك، وقد تكون وجهتي للاحتراف الخارجي".
وتابع: "لم يدخل معي أي مسؤول زملكاوي في مفاوضات رسمية حتى الآن، وكل ما تم هو مجرد تلميحات فقط، وأرفضها جميعًا".