رياضة | صالح جمعة لـ "الخليج 365 الرياضي": أعلم أنني قصرت في حق نفسي.. وأتمني استمرار دعم جماهير الأهلي لي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة لـ "الخليج 365 الرياضي": أعلم أنني قصرت في حق نفسي.. وأتمني استمرار دعم جماهير الأهلي لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء، قبل عودة النشاط الرياضي.

وأكد جمعه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه يحرص دائمًا على متابعة أراء الجماهير، وحريص على العودة بشكل أقوى.

وأضاف خلال حديثه: "الأهلي هو بيتي، أعلم أنني قصرت في حق نفسي، بالفترة المقبلة من أجل العودة للمباريات".

واختتم جمعة تصريحاته موجهًا رسالة للجماهير الحمراء: "أتمنى استمرار دعمكم في الفترة المقبلة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

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