رياضة | ألكانتارا يحسم مصيره مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ألكانتارا يحسم مصيره مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني، بات قريبًا من تجديد تعاقده مع العملاق البافاري خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل اللاعب في البقاء ضمن صفوف متصدر البوندزليجا.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الكانتارا استقر على البقاء مع النادي البافاري بعد فترة من الحيرة بشأن البقاء في الدوري الألماني أو العودة إلى الدوري الإسباني بعد أن حقق نجاحات كبيرة في الماضي مع برشلونة.

وتوقفت المحادثات بين بايرن ولاعبه الإسباني البالغ من العمر 29 عاما بشأن العقد الجديد مؤخرا، لكن وفقا لصحيفة "بيلد" فإن المحادثات عادت في الأيام الأخيرة بين الطرفين.

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ويغيب الكانتارا عن مباراة بايرن أمام فورتونا دوسلدورف اليوم السبت بسبب الإصابة لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق قريبا بحسب المدرب هانسي فليك.

وقال فليك "اتمنى عودة تياجو قريبا، علينا أن ننتظر ونرى كيفية استجابة إصابته للعلاج، ليس جاهزا بعد ، العلاج يتطلب بعض الوقت".

وشهد مستوى تياجو تطورا مدهشا خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق تحت قيادة فليك الذي كان مساعدا للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للفريق حيث تولى فليك المسؤولية خلفا لكوفاتش في مطلع نوفمبر الماضي.