رياضة | فابيو فونيني يخضع لجراحة في كاحليه

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فابيو فونيني يخضع لجراحة في كاحليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعب التنس الإيطالي المخضرم فابيو فونيني لجراحة في كاحليه يوم السبت لعلاج مشكلة يعاني منها منذ مدة طويلة.

وفي بيان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال فونيني صاحب الـ33 عاما إنه كان يأمل أن تتحسن حالته خلال فترة توقف بطولات التنس المستمرة منذ نحو أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأضاف فونيني:"أعاني من مشكلة في كاحلي الأيسر منذ ثلاثة أعوام ونصف وهي مشكلة تعلمت التعايش معها، بعد ذلك بدأت أعاني في الكاحل الأيمن خلال العامين الأخيرين أيضا".

وأردف اللاعب قائلا:" بعد الخضوع للفحص الطبي وبعد مناقشات مطولة مع فريقي قررت الخضوع لجراحة بالمنظار في الكاحلين. أعتقد أنها خطوة صائبة في ظل توقف البطولات.. سأخضع للجراحة اليوم".

وتوقفت جميع بطولات تنس المحترفين مطلع مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم وتم تأجيل جميع بطولات المحترفين حتى بداية أغسطس المقبل على أقرب تقدير.