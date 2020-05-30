رياضة | الزمالك يستهدف التعاقد مع آري بابل

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستهدف التعاقد مع آري بابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع النجم الأنجولى آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع بابل والذى ظهر بمستوي طيب خلال مشاركة فريقه بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 أمام الزمالك قبل الخروج.

وكان اللاعب الأنحولي قد سجل هدف وحيد هذا الموسم بدوري الأبطال كان فى مرمي زيسكو الزامبي.

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وفي سياق متصل، يأمل مسئولو نادي الزمالك في الاحتفاظ بنجمه التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة، في ظل وجود عروض مغرية من أندية عديدة ترغب في ضمه بالصيف.

ويستعد نادي الزمالك لتجديد عقد نجمه التونسي في الفترة الحالية لتأمينه من المتربصين به من الأندية سواء في المملكة العربية السعودية أو التونسية أو حتى الأندية الخليجية.

ويعلم المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون قيمة فرجاني ساسي والاعتماد عليه بشكل مستمر في خط الوسط.

وكان موقع تونس الرقمي ذكر أن الاتحاد السعودي قدم عرضًا للزمالك من أجل التعاقد مع ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع التونسي أن الاتحاد السعودي يسعى لضم فرجاني في محاولة لإعادة مجد العميد مرة أخرى خاصة وأن النجم التونسي له تجربة سابقة مع النصر السعودي ويعتبر من أبرز محاور الإرتكاز في الوقت الحالي في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك سيقوم بعقد جلسة مع النجم التونسي فور عودته إلى مصر لحسم تجديد عقده ومعرفة طلباته المادية وذلك في ظل رغبة القلعة البيضاء في استمرار ساسي بين صفوفها لما يمثله من ركيزة أساسية في تشكيل الفريق.