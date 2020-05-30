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رياضة | شالكه يسقط أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

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كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكه يسقط أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فيردر بريمن فوزًا صعبًا على مضيفه شالكه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي جيلسنكيرشن، سجل بيتنكورت ليوناردو هدف الفوز لبريمن في شباك شالكه في الدقيقة 32.

وحصد بريمن سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات له، إذ استأنف مشواره بالخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن 1 /1 في أول مباراة له عقب عودة البوندسليجا بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين بسبب أزمة ، قبل أن يفوز على مضيفه فرايبورج 1 /صفر ثم تعادل سلبيا مع بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يحقق الفوز اليوم على ملعب شالكه.

وظل بريمن في المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن بادربورن متذيل الترتيب وبفارق نقطتين خلف دوسلدورف صاحب المركز الثالث من القاع وثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الخامس عشر، أما شالكه فتوقف رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر.

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