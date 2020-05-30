رياضة | الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ

اتخذ النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبل أحمد الشيخ نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفض فكرة رحيل أحمد الشيخ نهائيا عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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وجاء قرار لجنة التخطيط برفض فكرة رحيل أحمد الشيخ عن الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب اقتراب رحيل جيرالدو دا سيلفا في الصيف وعدم وجود بديل مناسب في هذا المركز.

وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض في الفترة الأخيرة للتعاقد معه في الصيف القادم سواء من الدوري المصري أو بعض العروض الخاريجة ولكن الفريق الأحمر حسم موقفه بشكل نهائي.

يذكر أن أحمد الشيخ لم يحظى بفرصة مشاركة كأساسي في هذا الموسم مع النادي الأهلي حتى أكدت بعض التقارير الصحفية أنه من المتوقع رحيل عن الفريق في الصيف.