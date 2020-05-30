رياضة | برشلونة وريال مدريد يقاتلان من أجل خطف نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة وريال مدريد يقاتلان من أجل خطف نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن برشلونة وريال مدريد يصارعان من أجل الحصول على خدمات لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

تمتع اللاعب الإسباني فابيان بموسم رائع مع نابولي الإيطالي، ويشاع أنه جذب اهتمام مانشستر سيتي وليفربول أيضا.

يُعتقد أن نابولي على استعداد لقبول عرض بقيمة 80 مليون يورو (69.8 مليون جنيه استرليني) لرويز ، الذي أمضى أربع سنوات في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن مدريد وبرشلونة جادان في اهتمامهما بفابيان البالغ من العمر 24 عامًا ، ومن المحتمل أن يسعوا لتوقيعه هذا الصيف.

يعتقد أن زين الدين زيدان معجب بمستويات برويز فابيان ، بينما اهتمام برشلونة للاعب خلال موسم 2019-2020كان محبطا.

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وفي سياق آخر صرح "أليخاندرو كامانو" وكيل أعمال النجم المغربي "أشرف حكيمي" لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والمعار من ريال مدريد، أن موكله يفضل العودة للنادي الملكي في المستقبل.

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ويلعب حكيمي على سبيل الإعارة رفقة بوروسيا دورتموند، منذ صيف عام 2018، وتألق بشكل لافت مع النادي الألماني، لاسيما خلال الموسم الحالي 2019/2020.

وقال كامانو في تصريحات لشبكة "أوندا مدريد": "حكيمي يريد العودة لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "يريد اللاعب خوض المباريت بشكل مستمر كما حدث خلال الموسم الجاري، فهو يطمح دوماً للتطور وتحسين مستواه".

وتابع: "المفاضوات مع ريال مدريد متطورة للغاية، سنتوصل لإتفاق حول بقاء اللاعب من عدمه، دون نسيان رغبة حكيمي الأولى في اللعب لريال مدريد".

وأتم: "اللاعب يرى أن ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم حالياً، سيظل رغبة دائمة لحكيمي، إذا ما قرر ريال مدريد استعادته أو إعارته مرة أخرى".

وحظى حكيمي باهتمام عدة أندية كبرى في أوروبا، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وخاض اللاعب 68 مباراة مع دورتموند خلال فترة الإعارة، سجل خلالها 11 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة.