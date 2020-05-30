رياضة | الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة المنافسات الرياضية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة المنافسات الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمحت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، عودة الأنشطة الرياضية من جديد إلى الحياة بشكل طبيعي، ولكن بدون حضور الجماهير، وذلك بداية من الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والاعلام، إن "الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية" للوقاية من احتمال التقاط عدوى "كوفيد-19".

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 حزيران/يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توفر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.

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وفي سياق آخر، تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن احتمالية تتويج الريدز بلقب البريميرليج في غياب جماهير الفريق وذلك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والذي تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم.

ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي تسع مراحل على النهاية.

وقال كلوب لبرنامج تبثه قناة "بي إن سبورتس" القطرية، "سمعت قبل أيام عبارة جيدة جدا عن اننا نحظى بأفضل مشجعين بيتيين (أي في ملعبهم) في العالم، لذا ربما علينا الآن ان نكون أفضل مشجعين يبقون في منازلهم"، في دعوة للمشجعين لتفادي التجمع والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب التقاط عدوى الفيروس.

وأبدى المدرب رغبته في ان يكون حسم اللقب "على ملعب أنفيلد، لكننا لا نعرف، وهذا ليس مهما. غالبية الناس في هذا الكوكب لم يحظوا بفرصة في حياتهم ليكونوا أبطال الدوري الممتاز، وبالنسبة إلينا هذه الفرصة قائمة. لذا سنقبل عليها".