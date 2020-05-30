رياضة | ليون يُطالب بإعادة النظر في استكمال منافسات الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ليون يُطالب بإعادة النظر في استكمال منافسات الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نادي ليون، بإعادة النظر في قرار إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي اتخذ خلال الأسابيع الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم النادي طلبًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإعادة النظر بشأن استكمال منافسات الموسم الحالي، بعد أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بالغائها بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد - 19".

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وأصدر النادي بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله التقدم بطلب إلى الدوري الفرنسي، لإعادة النظر في قرار إلغاء موسم 2019/2020.

وأكد رئيس النادي، جان ميشيل أولاس، أن الحكومة تقول بأن القرار يعود إلى الاتحاد الفرنسي، بينما الأخير يقول أن الحكومة الفرنسية كانت صاحبة القرار، مما يعني أن هناك تضاربا كبيرا في التصريحات.

وأشار النادي في بيانه، إلى أنه سيتخذ كافة الخطوات لتحقيق هدفه في استكمال موسم 2019/2020 للدوري الفرنسي.