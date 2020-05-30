رياضة | صالح جمعة يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" حقيقة مفاوضات الزمالك.. ويُوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" حقيقة مفاوضات الزمالك.. ويُوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أنه يسعى بكل قوة للحصول على فرصته وإقناع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالبقاء بين صفوفه.

وأضاف جمعه خلال حديثه لـ "الخليج 365": "أنا لا أرغب في حالة رحيلي عن الأهلي، التوجه إلى صفوف الزمالك، وقد تكون وجهتي للاحتراف الخارجي".

وتابع: "لم يدخل معي أي مسؤول زملكاوي في مفاوضات رسمية حتى الآن، وكل ما تم هو مجرد تلميحات فقط، وأرفضها جميعًا".

واختتم: "أحترم جماهير النادي الأهلي، وأشكرهم على تقديرهم تجاهي وإيمانهم بقدراتي، ولذلك لا أرغب أن أخسر تلك الشعبية بالتوجه للقلعة البيضاء".

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ومن جانب آخر وضع صالح جمعة نجم النادي الأهلي شرط وحيد ليتخذ قرار الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على رحيل صالح جمعة عن الفريق في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم القادم.

ولكن لم يحسم صالح جمعة حتى الآن موقفه من الرحيل عن الأهلي ولكنه ينتظر حتى يرى هل سيستمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أم سيرحل وفي حالة استمراره سيرحل اللاعب بالطبع في الصيف.

وكان فايلر هو من طالب برحيل صالح جمعة بسبب سلوكياته خارج الملعب وعدم التزامه داخل الملعب أو في التمارين مؤكدا إلى إدارة النادي أنه ليس في حاجة إليه في الموسم القادم.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لفترة أطول مع الفريق ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر ولم يحسم المدرب السويسري مستقبله بعد وسط عروض من العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه.