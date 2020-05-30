رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي تطالب فايلر بالإبقاء على أزارو

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي تطالب فايلر بالإبقاء على أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بضرورة إستعادة مهاجم الفريق المعار، لتدعيم خط هجومه بالموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لاقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستعادة خدمات المغربي وليد أزارو نجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي طلب لجنة التخطيط، بسبب مستوى أزارو الذي ظهر به مع فريقه الاتفاق السعودي، منذ أول ظهور له مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي.

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وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن اقتراب أزارو من الرحيل بصفة نهائية، بطلب من المدير الفني والذي لا يرغب في استمراره بالموسم الجديد.

وفي سياق آخر، يسعى مسئولو النادي الأهلي لتلبية مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي يحلم بالوصول إلى هدفه بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق.

ويمني فايلر النفس بالتعاقد مع أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأبلغ إدارة الأهلي أن هذه الصفقة ستكون الأهم بالنسبة له في الفترة المقبلة.

ويأمل فايلر في التعاقد مع حجازي كونه سيسهل له الكثير من الأمور داخل الملعب باعتباره يجيد الألعاب الهوائية ، وضربات الرأس وبناء اللعب من الخلف وهي أحد الأدوات التي يفتقدها الفريق في الفترة الأخيرة.