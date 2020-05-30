رياضة | باريس سان جيرمان يحسم صفقة إيكاردي بـ 50 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحسم صفقة إيكاردي بـ 50 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية موثوقة أن باريس سان جيرمان الفرنسي توصل لإتفاق مع إنتر ميلان على التعاقد مع نجمه الأرجنتيني المعار ماورو إيكاردي بعقد دائم وأنه لم يتبقى سوى الإعلان الرسمي للصفقة.

وذكر الصحفي الشهير الموثوق فابريزيو رومانو أن ماورو إيكاردي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان معارًا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسم مع وجود بند خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي توصل لإتفاق لدفع أقل من هذا المبلغ.

وأكد فابريزيو رومانو فإن باريس سان جيرمان توصل لإتفاق مع إنتر ميلان على التعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كمكافآت.

وقال مدير إنتر ميلان في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام مؤخرًا أن إيكاردي يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان وأنهم يتفاوضون على قيمة الصفقة ويبدو أن الإتفاق قد تم.