رياضة | أفضل لاعب ياباني: صلاح وميسي من عظماء كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أفضل لاعب ياباني: صلاح وميسي من عظماء كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أفضل لاعب في الدوري الياباني لعام 2019 تيروهيتو ناكاجاوا، بأن النجم المصري محمد صلاح مثله الأعلى في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يستمتع عند مشاهدته بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنهم من عظماء اللعبة.

واعتبر لاعب يوكوهاما إف مارينوس، الأكثر قيمة في الموسم السابق، حيث سجل 15 هدفا وصنع 10، وهي مساهمة كانت رئيسية لتحقيق اللقب.

وقال ناكاجاوا: "عادة ما أرى هؤلاء اللاعبين العظماء الذين يلعبون في نفس مركزي. على سبيل المثال، لاعبين مثل ميسي وصلاح وهازارد وستيرلنج يفاجئونني. أرى كيف يلعبون وكيف يراوغون المدافعين وكيف يصلون إلى أفضل المواقع للتسديد".

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كما أبرز أنه كان أيضا من معجبي اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مبرزا عنه أنه "كان لديه الثقة والاستعداد لتوجيه الضربة النهائية عندما يتطلب الأمر ذلك. وكان يتمتع بأسلوب لعب أنيق".

وشارك "ناكاجوا"، مع المنتخب الوطني الياباني الموسم الماضي فقط، إلا أنه يرغب في تقديم أفضل أداء له والمشاركة معهم في كأس العالم.

واختتم: "هذا أحد أهدافي وسأعمل بجد للوصول إلى ذلك، وأريد مساعدة فريقي على تحقيق نتائج جيدة من خلال الأهداف وصناعتها. أحتاج إلى التقدم وأن أصبح لاعبا أفضل".