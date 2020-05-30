رياضة | فيتوريا يُطالب إدارة النصر بتجديد عقد بيتروس

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتوريا يُطالب إدارة النصر بتجديد عقد بيتروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، طالب إدارة ناديه بالإبقاء على البرازيلي بتروس لاعب الفريق وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

ومن المفترض أن ينتهي عقد بيتروس مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليوم أن إدارة النادي تحاول الإبقاء على بيتروس، بناء على التقرير الفني المقدم من فيتوريا، الذي يهدف للمحافظة على نجوم الفريق للاستقرار الفني في الموسم المقبل.

وكان بيتروس قد توج مع النصر بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين ويعد ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب فيتوريا.