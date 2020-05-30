رياضة | بيراميدز يدخل خط مفاوضات التعاقد مع كريم العريبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يدخل خط مفاوضات التعاقد مع كريم العريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز فى صراع التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي التونسي اللاعب الجزائري كريم العرببي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن بيراميدز يتحدث مع وكيل اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما كان كل من الأهلي الزمالك أبدوا رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب المتألق خلال الفترة الماضية.

وتألق العريبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 ويبلغ اللاعب الجزائري من العمر 29 عاما هو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف.

وأوضح مصدر في تصريحاته لصحيفة " الصريح" التونسية: "بيراميدز لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم العريبي، ولكنه في مفاوضات معه".

وأضاف :" بيراميدز في مفاوضات مع وكيل كريم العريبي من أجل التعاقد معه، وحتى الآن لم يتحرك بشكل رسمي مع إدارة النجم".

Advertisements

أقرأ أيضا.. جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز

وفي سياق آخر كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، موقفه الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الغاني جون أنطوي في تصريحات لموقع "FootballMadein الغاني"، إنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.

وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الخليجية مرة أخرى.