رياضة | رمضان صبحي يحسم موقفه من البقاء مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم موقفه من البقاء مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال موقف رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، غير واضح بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو الرحيل.

ويلعب رمضان صبحي مع الأهلي منذ الصيف الماضي، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الجاري، والذي توقف مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث ينتظر رمضان صبحي موقفه من العروض الأوروبية أولاً قبل اتحاد قراره، بالبقاء أو الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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وكان رمضان صبحي قد تحدث عن رغبته القوية في الاحتراف الخارجي، قبل العودة مؤخرًا وتأكيده أنه لا يمانع من البقاء مع الأهلي في حاله عدم قوة العروض الخارجية وأنه لن يرحل إلا لفريق يضيف له على الصعيد الفني.

واقترب الأهلي من غلق ملف رمضان صبحي، بسبب مطالب هيدرسفيلد الكبيرة والذي حدد 9 مليون يورو للاستغناء عنه، قبل إعلان الفريق الإنجليزي مجددا عن تخفيض سعر اللاعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتبط إسم رمضان صبحي بعدة أندية أوروبية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه محمد النني والمُعار من أرسنال، وفريق فيورنتينا الإيطالي، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية قبل حسم مصير اللاعب وتقديم عرض للفريق الإنجليزي.