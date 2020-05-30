شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عودة التدريبات الجماعية الكاملة في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السماح بعودة فرق الدوري الإسباني للتدريبات الجماعية بشكل كامل بداية من بعد غد الاثنين تمهيدًا لاستئناف المسابقة المحلية يوم 11 يونيو القادم. ويأتي القرار في إطار المرحلة الرابعة للبروتوكول المتبع لإعادة النشاط الكروي في البلاد بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. وسيسمح كذلك باستخدام غرف الملابس وكذلك يمكن عقد اجتماعات فنية بحضور 15 شخصًا كحد أقصى، كما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية. وبذلك سيتحصل فرق الدوري الإسباني على فترة إعداد كاملة تصل إلى 10 أيام قبل أن تنطلق المسابقة مجددًا بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريـال بيتيس يوم الخميس 11 يونيو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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