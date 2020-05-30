شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف التعاقد مع «ديمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديبملي، لاعب برشلونة الإسباني، ضمن أهدافه المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى إعجاب المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب باللاعب الفرنسي، بينما يقترب الأخير من مغادرة قلعة الكامب نو مع فتح باب الانتقالات.

ويحظى اللاعب الدولي الفرنسي باهتمام من نادي يوفنتوس الإيطالي كذلك، والذي يسعى بدوره لتدعيم خط هجومه في ظل احتمالية رحيل لاعبه فيدريكو برنارديسكي.

ولم ينجح عثمان ديمبلي في ترك بصمة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق قادمًا من بروسيا دورتموند إذ تسببت الإصابات المتكررة وعدم التزامه في ابتعاده عن المشاركة في العديد من المباريات.

ويدخل عدد من اللاعبين ضمن اهتمامات ليفربول فيما يتعلق بمركز الجناح، إذ يهتم الريدز بكل من تيمو فيرنر وجادون سانشو، بالإضافة إلى كيليان مبابي.

Advertisements