شكرا لقرائتكم كارتيرون ومسؤلو الزمالك يستبعدون فكرة ضم ظهير أيسر جديد فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ضم ظهير أيسر فى الموسم المقبل خاصة لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.

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ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي كارتيرون، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.

وشهدت ولاية الفرنسى باتريس كارتيرون، قيادة القلعة البيضاء فى 20 مباراة قبل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، وخلال هذه الفترة نجح الزمالك مع المدرب الفرنسى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل معه الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى فى دور الثمانية، حيث من المقرر أن يلتقى مع الرجاء البيضاوى المغربى، إلا أن فيروس كورونا تسبب فى تأجيل المباراة لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".