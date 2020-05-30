شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف حقيقة إلغاء النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، حقيقة إلغاء النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد التقارير المختلفة عن وجود توصية من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم استكمال المسابقة لتجنب فيروس كورونا.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"لم يصلنا أي خطاب من الاتحاد الافريقي بخصوص استكمال أو إلغاء دوري الأبطال"، وذلك للتأكيد على عدم وجود أية مباحثات بين الكاف والأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بشأن المسابقة التي تأهل الزمالك فيها إلى نصف النهائي لملاقاة الرجاء المغربى وتأهل الأهلى إلى نفس الدور وسيواجه الوداد المغربى.

كما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تأكيدات شفوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإستمرار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وعدم إلغائها وسيتم استئنافها خاصة أنه متبقي مباريات الدور قبل النهائي و النهائي فقط وهناك أكثر من مقترح سواء بإقامة دورة مجموعة في مكان واحد، وإلغاء الذهاب والإياب والاكتفاء بمباراة واحدة في بلد محايد بدون جماهير وسيتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أكد فى وقت سابق أن استئناف المنافسات الإفريقية فى وقت قريب أمر مستبعد، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تفرضها جميع الدول خلال الوقت الحالى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقل موقع " le360" المغربى، تصريحات لأحمد أحمد رئيس الكاف التى قال فيها: "لا نمتلك رؤية واضحة فى التعامل مع فيروس كورونا، وهو ما يفرض علينا التريث وتوخى الحذر، بشأن استئناف المنافسات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، والمباريات المتبقية فى تصفيات أمم أفريقيا 2021"، أضاف رئيس الاتحاد الإفريقى قائلا:"لن نستأنف المنافسات فى وقت قريب، لأن فيروس كورونا، خارج السيطرة فى غالبية الدول الإفريقية".

واختتم أحمد أحمد، حديثه قائلا:" لا أريد أن تصبح كرة القدم سببا فى مخالفة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات الإفريقية للتعامل مع هذه الجائحة، وأن الأسبقية الأن في إفريقيا للصحة وليست لكرة القدم"، وذلك بعدما قرر الكاف تأجيل نصف نهائي والمباراة النهائية، فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، بينما يلعب فريق بيراميدز فى الكونفدرالية.