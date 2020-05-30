شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول يترقب إستئناف الدورى التونسى .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إستئناف الدورى التونسى لمتابعة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الصفاقسى التونسى، والذى كان الجهاز الفنى يتابعه خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ويأتى ذلك فى إطار متابعة الجهاز الفنى لمتابعة جميع المحترفين بعدما أعلن المنتخب اليوم عن متابعة عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألمانى بعد إستئناف البوندزليجا.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم مؤخرا أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في أغسطس القادم بعد توقفه جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي.. وأكد المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسى لوكالة "فرانس برس" أن التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم على أن تستأنف المباريات في أغسطس دون تحديد موعد أكيد.

ونشر الاتحاد التونسى بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

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ويخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات كما سيطلب منه التوقيع على إقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد التونسى تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020- 2021..وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحيّ في البلاد التي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام.

وكانت السلطات التونسية المختصة أكدت أنها تمكنت من كبح انتشار فيروس "كوفيد-19" في البلاد التي بلغ عدد الوفيات فيها 48 حالة من ضمن 1053 إصابة معلنة.