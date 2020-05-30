شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يستعد لعودة الدوري تحت سفح الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى بقوة لعودة النشاط الكروى حيث نشر اللاعب عبر حسابه على انستجرام جانب من استعداداته وتدريباته التى يقضيها تحت سفح الأهرامات للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية وظهر في الصورة اللعب بأيموشن "قوة وتحدي" بجانب سماع الأغاني والموسيقي خلال خوض التدريبات، وفى وقت سابق طالب أحمد دويدار بعودة بطولة الدورى وعدم إلغائها لضرورة عودة الحياة لطبيعتها خلال الأيام المقبلة للتعايش مع وباء كورونا لحين الانتهاء منه.

وكتب دويدار عبر حسابه على إنستجرام "الخلاصة مفيش علاج لكورونا قبل سنة أو سنتين أو لا قدر الله مش هنلاقى علاج خالص وكل ده فى إيد ربنا وحده، إحنا بقى هنفضل قاعدين فى البيت ونستنى ومعظم الناس شغلها واقف وبقت ظروفها صعبة جدا أكيد ده مش هيحصل".

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ويضيف دويدار "أما عن التفكير فى إلغاء بطولة الدورى هو تفكير فى المصلحة الشخصية وهروب من المسئولية لأنك لو هتلعب الدورى الجديد فى اكتوبر حضرتك متأكد أننا هنلاقى علاج والأمور تتحسن أكيد لأ، الأزمة ببساطة حلها باين جدا دلوقتى لازم الحياة ترجع لطبيعتها وكل الناس ترجع لشغلها مع تطبيق طرق الوقاية فى أماكن العمل وكل واحد يخاف على نفسه.. شعار المرحلة المقبلة انزل شغلك واحمى نفسك.. وأعتقد العالم كله هيعمل كده بداية من الشهر القادم لان مفيش حل غير كدا .. وربنا يسترها علينا وعليكم".